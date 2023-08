Cisco dépasse les attentes à Wall Street et évoque l'IA

(Boursier.com) — Cisco , géant américain des équipements de réseaux, prenait 2% après bourse à Wall Street hier soir. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché des comptes supérieurs aux attentes de marché, réalisant un bénéfice ajusté par action de 1,14$ à comparer à un consensus de 1,06$, et des revenus totaux de 15,2 milliards de dollars contre 15,1 milliards de consensus. Les prévisions fournies pour le premier trimestre fiscal 2024 juste entamé ont aussi dépassé les anticipations de marché. La croissance du groupe ralentit certes en comparaison de l'an dernier, mais le management demeure confiant dans l'avenir, avec les revenus d'abonnements et la transition vers des centres de données orientés IA. Le groupe de Chuck Robbins dit avoir d'ailleurs déjà enregistré des commandes de 500 millions de dollars pour des produits IA qu'il propose aux grands fournisseurs de services cloud. Cisco a indiqué par ailleurs son intention de continuer à augmenter les rachats d'actions et les dividendes.

Les revenus du premier trimestre se terminant en octobre sont attendus légèrement au-dessus du consensus, à environ 14,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 1,03$ par action, contre une estimation moyenne de 99 cents chez les analystes. La marge brute devrait être de 65 à 66% ce trimestre sur une base ajustée, soit ici encore une performance meilleure que prévu. Les ventes sont anticipées entre 57 et 58,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2024, guidance légèrement inférieure au consensus pour le milieu de fourchette. Les prévisions de croissance sont timorées en comparaison des 11% d'expansion de l'exercice clos. Cisco avait vu ses commandes s'accumuler pendant la période de pénurie de composants. Cela rend la base de comparaison difficile pour l'heure. Pour le quatrième trimestre fiscal 2023 clos fin juillet, les revenus ont progressé de 16%. La tendance à venir devrait donc être bien plus raisonnable, avec une croissance voisine de 2% cette année contre 11% l'an dernier, alors que le groupe poursuit sa concentration stratégique sur les services et logiciels de réseaux afin de renforcer les revenus récurrents. Concernant l'IA, les fournisseurs de services cloud se sont efforcés d'ajouter de la puissance de calcul pour gérer des services du style de ChatGPT d'OpenAI et Google Bard. Robbins a évoqué le rôle de Cisco sur ce segment, sans toutefois fournir de prévisions chiffrées. Le dirigeant s'est contenté d'évoquer une "énorme opportunité"...