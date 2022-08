Cisco bondit après les résultats financiers

(Boursier.com) — Cisco , le géant américain des équipements de réseaux, a rassuré hier soir par ses derniers comptes. Le titre rebondissait de 4,4% après bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes sur le trimestre clos et livré une guidance optimiste, avec l'apaisement (relatif) de la pénurie de 'puces'. Le chiffre d'affaires des trois mois terminés en juillet - quatrième trimestre fiscal de l'exercice décalé - était de 13,1 milliards de dollars, stable par rapport à l'an dernier. En excluant certains éléments, le bénéfice par action était de 83 cents. Les analystes avaient prévu des ventes de 12,7 milliards de dollars et un bénéfice de 82 cents par titre.

Les revenus du premier trimestre fiscal, période entamée, sont anticipés en hausse de 2% à 4%, a déclaré Cisco dans un communiqué mercredi. Les analystes envisageaient des ventes à peu près stables par rapport à il y a un an, lorsque les revenus étaient de 12,9 milliards de dollars. Pour l'exercice 2023, la société s'attend à ce que les ventes augmentent jusqu'à 6%. Les perspectives suggèrent que Cisco peut faire face à une économie chancelante et à un ralentissement des dépenses technologiques, aidé notamment par un meilleur accès à l'approvisionnement. La société a vu ses commandes rester stables jusqu'à la fin du trimestre et rien n'indique que les clients resserrent leurs budgets, selon le directeur financier de l'affaire, Scott Herren. "Nous ne voyons aucun signe d'annulation de commande", a-t-il déclaré. "Contrairement à l'industrie de l'informatique personnelle, qui subit une forte baisse, les technologies de mise en réseau et de sécurité restent essentielles pour les entreprises", a déclaré Herren. "Ce n'est pas facultatif", a assuré le dirigeant.

Cisco dit obtenir davantage de composants dont il a besoin, mais les pénuries se prolongeront tout au long de l'exercice 2023 et empêcheront le groupe de répondre à la totalité de la demande existante, selon le management. Alors que la croissance des revenus dépasserait certaines projections, la rentabilité de Cisco pourrait s'afficher plus incertaine. La guidance actuelle de bénéfice trimestriel ajusté va de 82 à 84 cents. Pour l'année, le bpa ajusté est espéré entre 3,49 et 3,56$, contre 3,54$ de consensus. La croissance des commandes sur la dernière période fournit tout de même un indicateur favorable, puisqu'elle a accéléré à 15% au quatrième trimestre, après un coup de mou au troisième trimestre. Le groupe dirigé par Chuck Robbins pourrait donc connaître un point d'inflexion intéressant.