Cisco alerte sur les résultats et supprime 5% des effectifs

(Boursier.com) — Cisco abandonnait 5,3% après bourse à Wall Street hier soir. Il faut dire que le géant américain des équipements de réseaux a alerté au sujet de ses perspectives et annoncé par ailleurs une réduction de 5% de ses effectifs. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe californien a affiché un bénéfice ajusté par action de 87 cents contre 84 cents de consensus. Le bénéfice net consolidé a été de 2,6 milliards de dollars soit 65 cents par action, un recul de 5% en glissement annuel. Les revenus sont ressortis en ligne avec les attentes de marché à 12,79 milliards de dollars, en déclin de 6%. Le groupe se montre donc très prudent pour la suite, tablant sur des revenus du troisième trimestre fiscal allant de 12,1 à 12,3 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 13,1 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action sur la période est attendu entre 84 et 86 cents, alors que les analystes espéraient en moyenne 92 cents.

Cisco réduit par ailleurs ses prévisions annuelles de profits et de revenus. Le groupe réagit et va supprimer plus de 4.000 postes, environ 5% des effectifs. En 2022, il avait déjà tranché de 5.000 emplois dans ses effectifs. Les nouvelles mesures interviennent alors que le groupe est sur le point de finaliser l'acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars, qui doit être bouclée fin avril. Cisco anticipe désormais des revenus annuels de 51,5-52,5 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 53,8-55 milliards de dollars. Chuck Robbins, le directeur général de l'affaire, évoque une poursuite de la faible demande des clients 'telcos' et câble. Sur l'exercice 2024, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 3,68 et 3,74$.

Le groupe passera une charge de 800 millions de dollars pour les réductions d'effectifs, en majeure partie au premier semestre fiscal 2025. Cisco se concentre par ailleurs sur l'intelligence artificielle et le partenariat avec Nvidia pour stimuler sa croissance défaillante. Robbins a indiqué que Nvidia avait accepté d'utiliser l'Ethernet de Cisco avec sa propre technologie, largement utilisée dans les centres de données et les applications d'IA.