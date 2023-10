CIS : un analyste vise plus haut !

(Boursier.com) — CIS campe sur les 8,66 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du 3e trimestre a progressé de 14,9% à taux de change constant et s'établit à 99,3 ME. L'impact négatif des taux de change s'est accentué au cours des derniers mois.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, l'activité affiche une hausse de 5% à taux de change constant comparé à la même période de l'exercice précédent, soit un chiffre d'affaires de

255,8 ME.

"Nous relevons nos attentes 2023 de croissance organique (de 3,8% à 8,5%) et publiée (de -5,5% à -1,8%)" commente Portzamparc. Les effets devises seront encore fortement négatifs au T4 a priori, pour un impact annuel que nous estimons à plus de 30 ME... À la suite de la transférabilité des dividendes en Algérie, nous réintégrons cette trésorerie (37 ME) dans notre objectif de cours. Après mise à jour de nos prévisions, ce dernier passe de 11,3 à 14,6 euros" conclut l'analyste.