CIS : toutes les résolutions ont été adoptées

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Catering International and Services (CIS) se sont réunis en Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire le 17 juin, au siège de la société à Marseille, sous la présidence de M. Franck Briesach (Directeur Financier et actionnaire de la société). Il est nommément désigné Président de séance par l'Assemblée générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil d'Administration, Régis Arnoux, dûment excusé. Au total, 80% du capital social et 89% des droits de vote étaient présents et représentés.

L'ensemble des résolutions soumises ont été approuvées.