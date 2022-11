CIS : sur Euronext Growth le 7 novembre

(Boursier.com) — Catering International Services annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif à compter de la séance de bourse du 7 novembre.

La demande d'admission des actions CIS sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 31 octobre 2022.

Ce transfert a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires de CIS, réunie le 30 août, et mis en oeuvre par le Conseil d'Administration le jour même.

Le transfert va permettre à CIS d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, à sa capitalisation boursière et à son profil avec un fonctionnement simplifié, plus adapté à ses besoins actuels. CIS va bénéficier d'un cadre plus adapté aux PME et ETI et diminuer ses coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers, tant en termes de dynamique que de visibilité.

En termes d'information financière, dans un objectif de transparence auprès des investisseurs et des actionnaires, CIS prévoit de continuer d'établir ses comptes selon les normes IFRS.