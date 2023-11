CIS : Succès salué !

(Boursier.com) — Suite à l'annonce en septembre 2023 de 2 contrats significatifs pour près de 140 M$ en Guinée (Conakry) et au Kazakhstan, CIS poursuit sa croissance avec la signature d'un contrat majeur au Brésil, pays dans lequel le Groupe est implanté depuis 23 ans... Cette prise de commande réalisée auprès de son client historique national Petrobras vient renforcer les positions déjà existantes du Groupe dans le secteur offshore au Brésil. Sur le plan social, ce succès nécessite le recrutement de plus de 500 nouveaux collaborateurs locaux répartis sur différentes unités d'exploitations. Ce contrat représente un montant total de 64 millions de dollars répartis sur 3 ans avec un démarrage dès le mois de janvier 2024 avec une montée en puissance progressive sur l'ensemble du 1er semestre.

Ce succès illustre à la fois la reconnaissance de l'expertise métiers de CIS, la solidité de l'implantation historique du Groupe au Brésil et la qualité de ses services dans le respect des normes HSE. CIS se positionne ainsi comme numéro 1 du catering offshore au Brésil et sécurise son portefeuille d'activités aujourd'hui diversifié dans le secteur public et privé...

Portzamparc souligne "un nouveau contrat sur une zone historique de CIS, numéro 1 du catering offshore au Brésil. Après les contrats annoncés au Kazakhstan (53 M$) et en Guinée Conakry (82 M$), la dynamique commerciale reste solide... Cela valide notre scénario de croissance organique (8,5% en 2023 puis 5,3% en 2024)". De quoi viser un cours de 14,60 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre monte de 2,6% ce mercredi à 9,38 euros.