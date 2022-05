CIS : Succès commerciaux majeurs en Afrique de l'Ouest et Afrique subsaharienne

(Boursier.com) — CIS renforce sa position en Afrique, où le Groupe est implanté depuis près de 30 ans, avec la signature de 2 contrats majeurs auprès d'acteurs internationaux du secteur de l'énergie.

Succès d'un nouveau contrat offshore en Afrique de l'Ouest

Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA) pour le développement de deux champs de gaz offshore sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le projet, considéré comme l'un des plus importants au monde, doit fournir à compter de 2023 du Gaz Naturel Liquéfié pour l'exportation mondiale.

CIS fournit des services de restauration, d'hôtellerie et de facility management pour 400 personnes résidant sur les plateformes.

CIS conforte sa position dans deux pays stratégiques d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie et le Sénégal, et consolide son expérience dans l'offshore.

Renouvellement d'un contrat stratégique en République Démocratique du Congo

Ce nouveau succès confirme la relation de confiance que CIS entretient avec ses clients et en particulier avec cette très importante compagnie qui développe ses activités on shore et offshore en République Démocratique du Congo.

Ce pays, où CIS opère depuis plus de 13 ans, dispose également de ressources minières parmi les plus importantes au monde.

Ces deux succès confortent la position de leader de CIS dans la gestion base vie.