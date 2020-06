CIS : succès commerciaux en Sibérie

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Le groupe CIS se félicite d'avoir gagné deux contrats stratégiques avec le consortium YAMAL LNG, joint-venture entre les groupes russe Novatek, français Total, chinois CNPC et le fonds d'investissement de l'Etat chinois : Silk Road Fund. Ce consortium a engagé la construction de l'une des plus grandes et des plus complexes unités de raffinerie de gaz GNL au monde, située au nord-ouest de la Sibérie, au-delà du Cercle polaire. Les conditions météorologiques y sont extrêmes avec des températures pouvant aller jusqu'à -50oC en hiver et de très importants enneigements.

Ce double succès porte en premier lieu sur le renouvellement d'un contrat de gestion d'une base-vie de 3.500 résidents pour laquelle CIS fournit depuis plus de 8 ans des services de buanderie, de nettoyage et de maintenance technique, intégrant la totalité des locaux techniques, d'habitation, de bureaux, ainsi que la gestion des déchets. Un deuxième contrat a été parallèlement régularisé dans le cadre de ce même projet et porte sur la gestion d'une autre base-vie de 3.000 résidents, pour laquelle CIS assure des services identiques à ceux de la précédente, pour des durées respectives de 3 ans.