CIS signe un partenariat stratégique avec le groupe turc DORÇE

(Boursier.com) — CIS , fournisseur de services intégrés de gestion de bases-vie situées dans des environnements offshore ou onshore isolés, annonce la signature d'un partenariat avec la société DORÇE, fabricant de bâtiments modulaires présent dans plus de 60 pays. Cet accord permettra à CIS et à DORÇE de se positionner en amont sur des projets majeurs avec une offre intégrée clé en main, comprenant à la fois l'ingénierie, la construction et la gestion de bases-vie situées en milieux isolés ou dans des conditions climatiques difficiles pour le compte de clients internationaux opérant notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces armées.

DORÇE, un acteur de dimension mondiale spécialisé dans la construction de bases-vie sur mesure en constructions modulaires

DORÇE Bâtiments Préfabriqués et Construction est un acteur historique et l'un des leaders mondiaux du secteur de la Construction Modulaire. Le Groupe basé à Ankara (Turquie) dispose de plus de 40 ans d'expérience et d'une usine de production de structures préfabriquées en acier lui permettant de fournir à ses clients des solutions sur mesure dans le respect des normes de qualité locales et internationales.

En tant que constructeur EPC (Engineering, Procurement & Construction), DORÇE assure l'ensemble du projet de construction comprenant l'ingénierie, l'approvisionnement, la production, la logistique, le montage, ainsi que les éventuels travaux d'infrastructure et de superstructure, jusqu'à la mise en service.