CIS : sans réaction

CIS : sans réaction









Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Avec une activité en forte hausse au quatrième trimestre (+29,3% à 71,5 ME), le groupe CIS a renoué avec la croissance organique en 2019. Le chiffre d'affaires annuel atteint 265,7 ME contre 224,2 ME en 2018, représentant ainsi une progression de 18,5% à données publiées. Le titre varie peu ce jeudi à 12,85 euros en Bourse de Paris.

Hors acquisition des sociétés Alternativa et Beta et à taux de change constant, le chiffre d'affaires ressortirait en croissance de 11,5%. Depuis leur intégration dans les comptes dès le mois de mai 2019, Alternativa et Beta ont contribué à hauteur de 12,8 ME aux revenus consolidés.

Au-delà de la dynamique commerciale soutenue dans les pays d'opération historiques, l'ouverture de nouveaux pays a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 2,9 ME.

Au regard de la dynamique enclenchée, CIS se dit confiant dans sa capacité à afficher sur l'exercice 2020 un rythme de croissance soutenu... "La dynamique commerciale se traduit logiquement par une croissance soutenue" souligne Portzamparc qui attend une poursuite de la croissance en 2020 (6% en organique). "A plus court terme, nous anticipons une marge encore sous pression en 2019 (4,2% vs 4,3% en 2018). Notre objectif de cours, relevé de 14,3 à 15 euros, n'intègre pas la trésorerie en Algérie, soit 3,70 euros par action" conclut l'analyste.