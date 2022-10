CIS revoit à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Le groupe CIS affiche un chiffre d'affaires de 243,5 ME sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022, soit une forte progression de 23,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur le troisième trimestre, le groupe a connu un niveau d'activité en ligne avec la dynamique commerciale du premier semestre.

CIS précise que cette dynamique continue de bénéficier de la vitalité des zones Eurasie et Afrique subsaharienne, et de l'impact positif des effets de change qui contribuent à hauteur de 11,3 ME au chiffre d'affaires du troisième trimestre A taux de change constant, le chiffre d'affaires de CIS s'inscrit également en nette augmentation de +12,8% par rapport à la même période en 2021.

CIS revoit à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 initialement fixée à 300 ME. Sur la base des taux de change à fin septembre, le Groupe anticipe désormais de dépasser les 325 ME, ce qui constituerait le plus haut historique depuis la création de CIS en 1992.