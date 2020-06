CIS : retour d'Assemblée générale

Les actionnaires de la société Catering International Services - CIS se sont réunis, à huis clos, en Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire le 16 juin à 9h, au siège de la société à Marseille, sous la présidence de Régis Arnoux (Président du Conseil d'Administration), nommément désigné Président de séance par les actionnaires.

Un total de 79% du capital social et 88% des droits de vote étaient présents et représentés. L'ensemble des résolutions soumises ont été approuvées. Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenu les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'Administration .

Rappelons qu'au titre de l'exercice 2019, le Conseil d'Administration de CIS, sur proposition de son Président Régis Arnoux, a proposé à l'Assemblée générale de n'effectuer aucune distribution de dividende au titre de l'exercice afin de renforcer la trésorerie du Groupe dans le contexte sanitaire de l'épidémie de Covid-19.