CIS : retour à la croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CIS anticipe un redémarrage de l'activité malgré un contexte d'incertitude sur la durée de la crise sanitaire et financière liée au Covid-19. Au 3ème trimestre, le Groupe affiche ainsi un retour à la croissance avec une hausse du chiffre d'affaires de 2,3% à taux de change constant à 71,5 ME. Il continue cependant d'être affecté par des effets de change négatifs qui s'accentuent au troisième trimestre avec un impact de 11,8 ME (-14,5% en données publiées).

Depuis le début de l'année, CIS a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 7,7% à taux de change constant à 209,1 ME (-2,2% en données publiées, affecté par un impact de change de 19,2 ME). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance de +4,5% sur 9 mois, porté par de très bonnes performances en Russie, au Kazakhstan, en Algérie et en RDC. Les nouveaux pays d'Afrique Subsaharienne (Cameroun, Gabon & Sénégal) contribuent également à cette croissance.

Perspectives

"Le redémarrage de l'activité au 3ème trimestre et les anticipations du Groupe au dernier trimestre permettent de réitérer notre objectif annuel d'un chiffre d'affaires 2020 en légère progression à taux de change constant" commente la direction.

Prochain communiqué le 20/01/2021, après bourse avec la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020.