CIS renoue avec les bénéfices en 2021

(Boursier.com) — A 283,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires de Catering International Services (CIS) pour l'exercice 2021 s'établit en hausse de +11% à TCC par rapport à 2020. L'activité a bénéficié d'une dynamique commerciale soutenue, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Eurasie, et de la montée en puissance de nombreux contrats. Après un 1er semestre marqué par une évolution négative des effets de change, le 2e semestre a enregistré un retournement progressif de cette tendance.

A données publiées, le chiffre d'affaires 2021 s'établit à 270,7 ME, en croissance de +5,8% par rapport à 2020 (255,7 ME).

CIS affiche sur l'exercice 2021 un résultat opérationnel courant de 11,8 ME, représentant une marge opérationnelle courante de 4,4% en progression par rapport au niveau d'avant pandémie (3,8% en 2019).

En données publiées, le résultat net s'élève à 7 ME et le résultat net part du Groupe ressort à 5,1 ME (-2,6 ME pour l'exercice précédent).

La situation financière de CIS affiche des capitaux propres de 57,3 ME en progression de près de 9% et une trésorerie de 58,2 ME.

La dette financière diminue de 5% et s'élève à 34,3 ME.

Dividende

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,159 euros par action. Son paiement interviendra le 24 juin.

Perspectives

Le Groupe CIS anticipe en 2022 une poursuite de sa croissance en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants.

CIS réitère ses ambitions de croissance externe afin de compléter sa gamme de services et accroître son développement avec l'acquisition de sociétés disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires ou implantées dans de nouvelles zones géographiques à fort potentiel.