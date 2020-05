CIS remporte deux contrats au Tchad et en Arabie Saoudite

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Après l'annonce de plusieurs contrats remportés au Kazakhstan en début de mois, le Groupe CIS confirme sa dynamique commerciale avec la signature simultanée de deux contrats au Tchad et en Arabie Saoudite :

- Au Tchad : Renouvellement de gré à gré avec la filiale tchadienne d'un très important Groupe pétrolier et minier anglo-suisse, pour une durée de deux ans à compter de décembre 2020.

Depuis plus de 8 ans, CIS assure les services de restauration, d'hôtellerie et de maintenance pour les 400 résidents des deux sites de ce groupe pétrolier, situés au sud du pays.

Ce renouvellement souligne les relations de confiance et de satisfaction que CIS entretient avec ce client pour, en premier lieu, la qualité des services fournis. La proactivité des équipes et les initiatives favorisant l'emploi local et l'intégration du personnel tchadien ont également contribué à ce succès.

Dans le cadre de ce partenariat privilégié, CIS pourrait accompagner ce client sur de nouveaux projets miniers.

- En Arabie Saoudite : Signature d'un contrat avec une société saoudienne de forage spécialisée dans les puits d'eau et qui opère depuis de nombreuses années pour le major mondial pétrolier Aramco. CIS assurera les services de restauration et d'hôtellerie sur trois rigs de forage, pour une durée de deux ans.

Ce succès en Arabie Saoudite avec ce nouveau client renforce la présence de CIS dans ce pays, appelé à de forts développements.

Enfin, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le Directeur de cabinet du Gouverneur de la République Démocratique du Congo, a visité les installations de la plus importante mine de cuivre et de cobalt de RDC, dont nous assurons les services de restauration et d'hôtellerie pour plus de 2000 résidents, et a félicités CIS pour la qualité des services délivrés dans le strict respect des règles sanitaires.