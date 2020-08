CIS remonte au-dessus des 10 euros

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — CIS grimpe de plus de 3% ce jeudi, à 10,25 euros, ce jeudi après avoir réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 130,2 ME, en progression de +10,4% à taux de change constant. A données publiées, l'activité du groupe ressort en croissance de +4,8%. Après un excellent niveau d'activité au premier trimestre (+24,3% hors effet de change), la dynamique de croissance de CIS a été ponctuellement pénalisée par l'effet du COVID-19.

Sur le second trimestre, le chiffre d'affaires ressort ainsi en repli de 1,4% à taux de change constant (-9,6% à données publiées). CIS précise que l'impact du COVID-19 a été compensé par la montée en puissance de nombreux contrats, par les succès commerciaux enregistrés, par l'intégration des sociétés brésiliennes Alternativa et Beta et par l'ouverture de nouveaux pays d'opération.

CIS parle d'un "fort dynamisme commercial" avec la signature de nombreux contrats à long terme en Afrique et en Eurasie et le renouvellement de la quasi-totalité des contrats du groupe sur la période. CIS prévoit un exercice en légère croissance (hors effets de change) et pense renouer avec une forte dynamique de croissance dès l'exercice 2021...

Portzamparc remet ses prévisions en perspective en tenant compte du nouveau contexte international : "Nos prévisions 2020 sont abaissées, tant sur le CA (260,3 ME vs 272,8 ME précédemment, croissance organique 0,9% vs 2,9% précédemment) que sur la rentabilité (ROC 8,5 ME vs 10,8 ME précédemment), nous conduisant à ajuster notre TP de 11,90 à à 11,10 euros" explique l'analyste.