CIS : recherché !

CIS : recherché !









Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — CIS grimpe de près de 5% à 12,10 euros après avoir remporté dans le cadre d'un appel d'offres international, un contrat multi-services majeur avec un des leaders mondiaux dans le secteur minier, le groupe canadien, Kinross, pour une durée de 3 ans. Ce projet minier intègre deux mines d'or situées, dans la région de Chukotka, dans l'extrême orient russe et constitue un des plus importants en Russie. Les services de CIS ont démarré le 1er décembre et portent sur l'exécution de prestations de restauration, d'hébergement et de buanderie pour les 1.500 employés des mines répartis sur 6 sites.

CIS apporte déjà sa collaboration auprès de Kinross depuis 2011 sur la mine d'or de Tasiast, en Mauritanie.

"Après la Mauritanie, Kinross fait confiance à CIS pour son développement en Russie, zone historique de CIS. Les récents succès commerciaux offrent une bonne visibilité sur la poursuite de la croissance en 2020" commente Portzamparc qui vise un cours de 14,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.