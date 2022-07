CIS : projet de transfert de la cotation vers Euronext Growth

(Boursier.com) — Le groupe CIS a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera convoquée le 30 aout 2022, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.

CIS estime que ce transfert lui permettrait d'être admis à la cotation sur un marché plus approprié à sa taille, sa capitalisation boursière et son profil, avec un fonctionnement simplifié, plus conforme à ses besoins actuels. Ce projet permettrait aussi de diminuer ses coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers, tant en termes de dynamique que de visibilité.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en assemblée générale le 30 aout 2022 et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles. CIS réunit, à ce jour, les conditions d'éligibilité requises dans le cadre de la procédure de transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros et un flottant supérieur à 2,5 millions d'euros. Ces conditions devront également être remplies au jour de la demande du transfert. Par ailleurs, CIS est à jour dans ses obligations d'information sur Euronext Paris.

L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt le 31 octobre 2022.