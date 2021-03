CIS : près de 60 M$ de nouveaux contrats avec de grands opérateurs internationaux dans l'énergie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré un contexte encore fortement dégradé par la crise sanitaire, le Groupe CIS poursuit son développement en renforçant ses positions auprès de grands clients sur l'ensemble des zones où le Groupe est présent.

Sur l'exercice en cours, le Groupe connait une forte dynamique commerciale, portant essentiellement sur de nouveaux contrats, pour un montant de près de 60 M$. Démontrant la pertinence du renforcement de CIS sur les zones à fort potentiel, ces nouveaux succès constitueront de puissants relais de croissance sur 2021 et au-delà.

Zone Eurasie Au Kazakhstan, le Groupe remporte deux nouveaux contrats dans le secteur minier, un secteur dans lequel le Groupe est devenu l'acteur de référence dans le pays. La filiale kazakhe a également remporté un nouveau contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de cuisine pour un client du secteur minier qui externalise pour la première fois ce type de service, une grande marque de confiance pour le Groupe.

Zone Afrique Subsaharienne Au Mozambique, où CIS est implanté depuis plus de 7 ans, le Groupe vient de remporter trois nouveaux contrats. Le premier dans le secteur minier où CIS a signé un nouveau contrat auprès de son client historique brésilien. Le Groupe a également remporté deux nouveaux contrats dans le secteur gazier. Le premier porte sur la gestion d'un site dans la zone à fort potentiel gazier du pays. Le second concerne un projet offshore, deuxième plus important FLNG au monde, auprès d'un leader mondial dans le secteur du gaz naturel et du pétrole.

Zone Afrique du Nord En Algérie, où le Groupe CIS est présent depuis 27 ans, sa filiale locale a remporté un nouveau contrat portant sur la gestion hôtelière d'une base-vie située à Hassi R'Mel, où se trouve le plus grand gisement de gaz naturel du continent africain.

Zone Amériques En Bolivie, CIS a remporté deux contrats dans le secteur de l'énergie auprès de nouveaux clients. L'un porte sur la gestion de la base-vie d'un des plus importants champs gaziers du pays. Et le second se situe sur un puits de forage dans la région de Santa Cruz, zone clé du développement gazier dans ce pays...

Prochain communiqué le 16/04/2021, avant bourse : Publication des résultats annuels 2020 et du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021.