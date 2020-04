CIS : près de 10% de croissance du bénéfice net en 2019

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2019, Catering International Services (CIS) affiche un chiffre d'affaires consolidé de 265,7 millions d'euros en croissance de +18,5%. Les sociétés brésiliennes Alternativa et Beta, intégrées dans les comptes en mai 2019, ont contribué à hauteur de 12,8 ME aux revenus consolidés du groupe. Par ailleurs, le chiffre d'affaires a bénéficié d'un impact de change positif de 3 ME sur l'année 2019. Hors acquisition et à taux de change constant, l'activité du groupe ressortirait en croissance organique de +11,5% sur l'ensemble de l'exercice.

Cette excellente performance est portée par les effets conjugués de la montée en puissance des contrats et les succès commerciaux enregistrés sur l'exercice qui ont permis au Groupe de générer un chiffre d'affaires additionnel de plus de 56 ME sur l'ensemble de l'année. Au-delà de la dynamique commerciale soutenue dans les territoires historiques, l'ouverture de 3 nouveaux pays a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 2,9 ME.

Le résultat opérationnel Courant s'élève à 10,1 ME (10 ME en 2018). La rentabilité de l'exercice est impactée à la fois par la perte au second semestre 2018 d'un contrat important en Algérie, par les coûts exceptionnels liés à l'intégration de l'acquisition réalisée en mai 2019 et par l'augmentation des produits consommés en grande partie due aux démarrages des nouveaux contrats signés au cours de l'année.

Le résultat net progresse de +11,4% à 6,2 ME et bénéficie d'une contribution positive du résultat financier et d'une évolution favorable du taux d'impôt.

Le résultat net part du groupe atteint 5,4 ME, soit une augmentation de +9,8% par rapport à l'exercice précédent, et ce malgré un impact négatif de l'application de la norme IFRS 16 de (0,1) ME.

Des fondamentaux solides

La situation financière du Groupe CIS est solide avec des capitaux propres de 61,6 ME (59,4 ME au 31 décembre 2018) et une trésorerie nette de 52,4 ME (48,4 ME au 31 décembre 2018). La dette financière s'élève à 36,5 ME (17,9 ME au 31 décembre 2018) après prise en compte de la norme IFRS 16 qui conduit à la comptabilisation d'une dette de location non-cash pour un montant 9,1 ME et du financement par emprunt bancaire de la croissance externe à hauteur de 7,2 ME.

Dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration, sur proposition de son Président Régis Arnoux, invite l'Assemblée Générale du 16/06/20 à n'effectuer aucune distribution de dividende au titre de l'exercice 2019 afin de renforcer la trésorerie du Groupe.

1er trimestre 2020 en croissance +21,7%

Au 1er trimestre 2020, CIS a réalisé un chiffre d'affaires de 69,4 ME en hausse de +21,7%. Hors effet de change, la progression de l'activité ressort à +24,3%.

Cette dynamique de croissance est portée par les nombreux succès commerciaux et la montée en puissance des contrats qui génèrent un chiffre d'affaires additionnel de 13,9 ME sur le trimestre. Elle bénéficie aussi de l'apport des nouveaux pays ouverts en 2019 pour un montant de 1,8 ME et de l'intégration des sociétés Alternativa et Beta à hauteur de 4,7 ME.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du 1er trimestre 2020 est de 16%.

Point de situation sur l'impact du Covid-19

Après un début d'année en forte croissance, l'impact du Covid-19 sur l'activité du Groupe reste limité avec, à date, l'arrêt de petites d'opérations et la réduction entre 30% et 40% des effectifs clients mobilisés sur des sites localisés en Algérie, au Brésil et au Tchad.

Le Groupe rappelle que la priorité est avant tout la santé de ses collaborateurs en France et à l'international. Ainsi, le Groupe a mis en oeuvre toutes mesures nécessaires pour protéger l'ensemble de ses équipes tout en assurant la continuité de ses activités.

Par ailleurs, le Groupe poursuit ses actions commerciales qui devraient se traduire par des décisions imminentes sur certaines consultations.

Face à la crise du Covid-19, dont l'ampleur et la durée restent inconnues à ce jour, CIS n'est pas à même, à ce stade, de mesurer les impacts de celle-ci sur son activité et ses performances financières au titre de l'exercice en cours. Toute nouvelle information majeure fera, si nécessaire, l'objet d'un communiqué.