CIS : précisions sur l'exposition à la Russie

(Boursier.com) — Le groupe CIS a fait un point de situation sur le contexte international. Implanté en Russie depuis 30 ans, CIS ne dispose d'aucune activité en Ukraine. En Russie, le groupe est présent par le biais de sa filiale locale qui assure l'exécution de ses missions sur plusieurs sites de manière totalement autonome, tant en termes de ressources humaines qu'en termes financiers, grâce à des politiques de recrutement et d'approvisionnement essentiellement locales. Près de 100% des effectifs sont composés de personnel local.

CIS annonce que la continuité des activités est actuellement préservée, en accompagnement des clients et pour le maintien de services essentiels au bon fonctionnement des bases vie tels que la restauration, les prestations d'hôtellerie et de facilty management. La Russie a représenté 12,6% de l'activité de CIS en 2021 (18% au 28/02/22), soit une contribution de 34,2 ME au chiffre d'affaires consolidé du Groupe qui s'est élevé à 270,7 ME.

Comme annoncé en fin d'année 2021, la filiale russe a remporté deux succès importants auprès d'opérateurs russe et kazakhe d'envergure internationale. L'exécution du plus important contrat a débuté avec succès au début du mois de janvier tandis que le lancement du second devrait être différé de quelques mois. La problématique à laquelle CIS est actuellement confronté est celle de la dépréciation du cours du rouble. CIS souligne qu'il est encore trop tôt pour se prononcer mais précise que ses revenus et dépenses étant libellés en devises locales, cette situation pourrait affecter le chiffre d'affaires mais dans une moindre mesure la marge, si elle devait perdurer.