CIS : point de situation sur l'impact du Covid-19

CIS : point de situation sur l'impact du Covid-19









(Boursier.com) — Par un communiqué en date du 27 mars 2020, CIS a fait part d'une information relative aux effets très limités de la crise du Covid-19. CIS rappelle que la priorité du Groupe est avant tout la santé de ses collaborateurs au siège et dans ses filiales. CIS a ainsi mis en oeuvre toutes mesures nécessaires pour protéger l'ensemble de ses équipes qui assurent avec constance et détermination la continuité des activités.

Face à cette situation, le Groupe a également mis en oeuvre des services de désinfection et de nettoyage. Ces services de désinfection sont proposés à tous ses clients qui le jugent nécessaire.

Le Groupe fait à nouveau le point sur ses activités...

Avec le constat de la propagation mondiale de ce virus, la situation est très contrastée selon les zones géographiques et la nature d'activité des clients. Globalement, la plupart des sites ne sont pas ou peu impactés à l'exception du Brésil, du Tchad et de l'Algérie. Au Brésil, le premier client a décidé de réduire les effectifs mobilisés sur ses plateformes pétrolières à hauteur de 40%. Au Tchad, sur le principal site d'opération, le client a décidé de réduire ses effectifs de plus de 30%. En Algérie, CIS enregistre également des réductions d'effectifs sur certains sites. Des négociations d'indemnisations sont engagées auprès de tous les clients concernés.

Par ailleurs, le Groupe poursuit son développement commercial et est dans l'attente de décisions imminentes sur certaines consultations.

Enfin, CIS a intensifié ses actions socio-économiques, auprès des populations locales proches de ses sites d'opération en offrant, en particulier, des produits d'hygiène et de nettoyage ainsi que des équipements de protection individuels.

