CIS : nouveaux succès salués

(Boursier.com) — CIS prend 1% à 10,60 euros après avoir gagné deux contrats stratégiques avec le consortium YAMAL LNG, joint-venture entre les groupes russe Novatek, français Total, chinois CNPC et le fonds d'investissement de l'Etat chinois : Silk Road Fund. Ce consortium a engagé la construction de l'une des plus grandes et des plus complexes unités de raffinerie de gaz GNL au monde, située au nord-ouest de la Sibérie, au-delà du Cercle polaire. Les conditions météorologiques y sont extrêmes avec des températures pouvant aller jusqu'à -50oC en hiver et de très importants enneigements.

Ce double succès porte en premier lieu sur le renouvellement d'un contrat de gestion d'une base-vie de 3.500 résidents pour laquelle CIS fournit depuis plus de 8 ans des services de buanderie, de nettoyage et de maintenance technique, intégrant la totalité des locaux techniques, d'habitation, de bureaux, ainsi que la gestion des déchets. Un deuxième contrat a été parallèlement régularisé dans le cadre de ce même projet et porte sur la gestion d'une autre base-vie de 3.000 résidents, pour laquelle CIS assure des services identiques à ceux de la précédente, pour des durées respectives de 3 ans...

"L'Eurasie et notamment la Russie et le Kazakhstan ont été identifiés par le management comme une zone à fort potentiel, ce que confirment ces nouveaux contrats" commente Portzamparc qui souligne que "CIS continue de renouveler ses contrats et d'en gagner de nouveaux, confirmant notre scénario de croissance organique en 2020 et 2021". De quoi viser un cours de 11,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.