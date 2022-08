CIS : mieux que prévu ?

(Boursier.com) — CIS remonte de 2,2% à 9,48 euros ce jeudi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 157,1 ME, en progression de 21,8% par rapport au 1er semestre 2021. L'activité a bénéficié d'une dynamique commerciale soutenue ainsi que d'un impact positif de l'évolution des taux de change. A taux de change constant, le chiffre d'affaires est en progression de 14,2%. CIS précise que l'activité est tirée principalement par les zones Eurasie et Afrique subsaharienne, tandis que l'Amérique du Sud s'inscrit en léger recul.

Grâce à sa présence géographique très élargie, à son expertise mondialement reconnue dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes et à une gamme complète de services intégrés à son offre de gestion, CIS a confirmé son objectif d'une poursuite de la croissance sur l'exercice 2022.

"Nous relevons nos attentes en tablant désormais sur une progression interne de 10,2% vs 6,7% précédemment" commente Portzamparc qui souligne que les effets devises favorables pourraient porter le CA annuel à 310 ME, en hausse de 14,6%... "Nous tablons désormais sur un ROC annuel de 13,1 ME (vs 11,6 ME précédemment) soit une croissance de 11% et sur un RNPG de 7,7 ME (vs 3,5 ME précédemment), en hausse de 50% grâce aux effets devises (impact estimé à 3 ME sur le résultat financier et 1 ME sur le ROC). Nous confirons notre opinion 'Acheter', avec un objectif de cours ajusté à 13,2 euros/action vs 12,4 euros précédemment" conclut l'analyste.