CIS : le RNPG semestriel s'établit à 2,5 ME

(Boursier.com) — CIS a dévoilé un résultat opérationnel courant de 6,6 ME à TCC contre 6,0 ME sur le premier semestre 2020, maintenant la marge opérationnelle courante à 4,6% du chiffre d'affaires.

Fortement impacté en 2020 par l'évolution des cours des monnaies (-4,7 ME), le résultat financier est positif de 1,2 ME sur le 1er semestre 2021.

Le résultat net est en amélioration de 4,0 ME, s'établissant à 3,5 ME contre une perte de 0,5 ME un an auparavant.

La situation financière de CIS demeure solide avec des capitaux propres de 54,7 ME et une trésorerie au 30 juin 2021 de 48,7 ME. La dette financière est en diminution et s'établit à 35,3 ME au 30 juin 2021.