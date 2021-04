CIS : le Résultat Opérationnel grimpe de 61,2% à 16,1 ME

(Boursier.com) — Sur l'année 2020, le Groupe CIS Catering a enregistré un chiffre d'affaires de 287,8 ME, en croissance de 8,3% à TCC (255,7 ME à données publiées). Cette croissance démontre la dynamique commerciale du Groupe avec un fort taux de renouvellement des contrats sur l'année de 92% et la montée en puissance de nombreux nouveaux contrats.

Cette performance à TCC est répartie sur l'ensemble des zones géographiques à fort développement à savoir l'Afrique, l'Eurasie et les Amériques.

A données publiées, les comptes sont impactés à hauteur de 32,1 ME pour le chiffre d'affaires du fait de la dégradation du cours de nombreuses monnaies dont, en particulier, le réal brésilien, le rouble russe, et le dinar algérien.

A TCC, le Résultat Opérationnel ressort à 16,1 ME, en hausse de 61,2% avec une marge opérationnelle de 5,6% (contre 3,8% en 2019). Cette progression souligne une amélioration de la gestion opérationnelle.

Le résultat financier est impacté par la dégradation du cours de nombreuses monnaies. Le Résultat Net de l'exercice ressort, de ce fait, en perte de 0,7 ME. (A TCC, il s'établit à 9,1 ME

pour un Résultat Net Part du Groupe de 6,9 ME).

La situation financière de CIS demeure solide avec des capitaux propres de 52,7 ME et une trésorerie au 31/12/2020 de 55,8 ME (52,4 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives 2021

Le Groupe entend capitaliser sur ses implantations historiques et se renforcer sur des zones à fort potentiel telles que l'Afrique, le Kazakhstan et la Russie.

Parallèlement, CIS réitère son objectif de croissance externe par l'acquisition de sociétés disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires, ou implantées dans de nouvelles zones géographiques.

Enfin, dans un contexte encore marqué par la persistance de la crise sanitaire, le Groupe CIS demeure très confiant dans sa capacité à générer une croissance de son chiffre d'affaires en 2021 tout en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants.