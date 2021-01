CIS : l'effet de change impacte la croissance en 2020

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Au 4è trimestre, Catering International Services (CIS) enregistre un chiffre d'affaires de 65,8 millions d'euros, en hausse de +10% à taux de change constant, confirmant la reprise et l'accélération de la croissance constatée au 3e trimestre (+2,3% à taux de change constant). Sur le trimestre, la dynamique de croissance du chiffre d'affaires du Groupe continue d'être affectée par des effets de change négatifs avec un recul de -8,1% à données publiées.

Malgré une dynamique de croissance pénalisée par l'effet du COVID-19, CIS enregistre un niveau de croissance significatif sur l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 287,8 ME à taux de change constant, en croissance de +8,3%. A périmètre et taux de change constant, la croissance est de +6%. En données publiées, la croissance affiche un léger recul du fait d'un impact de change négatif de 32,1 ME sur l'exercice.

Cette bonne performance est portée principalement par le fort développement des activités en Russie, au Kazakhstan, en Algérie et en République démocratique du Congo, qui ont contribué à hauteur de 33,9 ME au chiffre d'affaires annuel.

Perspectives

CIS envisage en 2021 la poursuite d'un rythme de développement soutenu. En effet, ses clients historiques pétroliers, miniers ou du BTP ont assuré, malgré ce contexte, la continuité de leurs activités dans leur phase de production et de nombreuses opportunités de développements, en particulier, dans le secteur minier et du BTP ont été identifiées.

Ses positions géographiques étendues, l'élargissement de ses services avec l'application de systèmes novateurs, son offre digitale et ses objectifs d'acquisition constituent de forts atouts pour accélérer le développement.