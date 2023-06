CIS : fin du concert actionnarial des familles Arnoux et Aloyan

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 1er juin à l'AMF, le concert composé des familles Arnoux et Aloyan a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 mai 2023, les seuils de 2/3, 50%, 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Catering International & Services. Il ne détient aucune action de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la fin de l'action de concert existant entre les familles Arnoux et Aloyan vis-à-vis de la société Catering International & Services au résultat de la résiliation du pacte d'actionnaires qui les liait.

A cette occasion, la famille Arnoux a précisé détenir, au 31 mai, 4.302.587 actions Catering International & Services représentant 8.506.174 droits de vote, soit 53,51% du capital et 64,73% des droits de vote de la société.

Pour sa part, la famille Aloyan a précisé détenir, au 31 mai, 1.090.128 actions Catering International & Services représentant 2.180.256 droits de vote, soit 13,56% du capital et 16,59% des droits de vote de la société.