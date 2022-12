CIS : dissociation des fonctions de gouvernance

(Boursier.com) — Régis Arnoux a proposé au Conseil d'Administration, qui l'a approuvé ce 13 décembre, de modifier la gouvernance de Catering International Services (CIS), à compter du 1er janvier 2023, et d'opter pour une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration de celles de la direction générale.

Par conséquent, le mandat de Directeur Général de Régis Arnoux prendra fin le 1er janvier 2023. Il restera Président du Conseil d'Administration et Yannick Morillon deviendra Directeur Général de CIS.

A cette occasion, le Conseil d'Administration a souligné le parcours remarquable de CIS depuis sa création en 1992, en restant fidèle aux valeurs individuelles et collectives qui constituent son ADN.

En effet, en 30 ans, sous l'impulsion de son fondateur Régis Arnoux, le Groupe est devenu l'un des leaders mondiaux de la gestion de bases-vie en milieux difficiles, voire extrêmes. Opérant dans 19 pays, CIS regroupe aujourd'hui 13.000 collaborateurs et devrait atteindre en 2022 un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros.

Régis Arnoux et le Conseil renouvellent toute leur confiance à Yannick Morillon après plus de 3 ans passés, en tant que Directeur Général Délégué, au cours desquelles il a prouvé ses qualités managériales, commerciales ainsi que son attachement aux valeurs du Groupe.

La nouvelle gouvernance du Groupe est un gage de pérennité, de permanence de son caractère familial indépendant et de la poursuite de sa stratégie.

Cette nouvelle gouvernance s'appuie sur des équipes fidèles, solides et compétentes, sur un comité exécutif renforcé et sur un Conseil d'Administration de grande expérience et très engagé.