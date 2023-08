CIS : deux tons plus bas

(Boursier.com) — CIS recule de 2% ce jeudi à 9,50 euros, alors que le groupe a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 81,2 ME, en léger retrait de 2% par rapport au 2ème trimestre 2022. A taux de change constant, ce chiffre d'affaires trimestriel ressort cependant en nette progression de 7,7% par rapport à la même période de 2022. En termes géographiques, CIS précise que l'activité a été tirée principalement par les zones Afrique et Eurasie. En Afrique, le Groupe continue de bénéficier du dynamisme de certaines filiales, principalement en République Démocratique du Congo, en Mauritanie et en Algérie. En Eurasie, CIS a notamment augmenté son volume d'activité au Kazakhstan, autre implantation historique du Groupe à fort potentiel.

Sur l'ensemble du semestre, le niveau d'activité est stable avec un chiffre d'affaires de 154,6 ME, en léger retrait de 0,3% à taux de change constant et de 1,6% à données publiées, en comparaison avec l'exercice précédent.

CIS reste déterminé à saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de son coeur de métier et de l'élargissement de sa gamme de services aux résidents des bases-vie dans les secteurs de l'énergie, des mines, de la construction et des forces armées.... "Après un S1 stable hors effet devises, nous attendons une accélération au S2" commente Portzamparc qui ne change pas son scénario annuel à ce stade, avec une croissance organique attendue de 3,2%, soit un CA publié de 315 ME (-3,4%), un EBITDA de 20,2 ME (marge 6,4%) et un ROC de 13,7 ME (4,2%). "Une acquisition pourrait être un catalyseur important sur le titre", poursuit l'analyste qui vise un cours de 12,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.