CIS déploie des solutions de désinfection des locaux sur ses sites d'opération

CIS déploie des solutions de désinfection des locaux sur ses sites d'opération









Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire mondiale consécutive à la propagation du virus Covid-19, le groupe CIS a élargi ses services au niveau de la désinfection des installations. Les équipes de CIS assurent ainsi le nettoyage et la désinfection accrue avec des équipements adaptés et des produits certifiés par des organismes internationaux reconnus.

Au Tchad, CIS a récemment mis en place ce type d'équipements de désinfection en utilisant une solution biodégradable de brumisation automatisée d'un gaz sec, avec un premier déploiement sur la base-vie d'ExxonMobil. Cette solution est utilisée pour nettoyer et désinfecter les cuisines centrales, les salles de restaurants, les chambres, les espaces de bureaux et les locaux techniques de la base-vie. CIS a pour objectif de déployer de façon pérenne ces process de détection des virus et de désinfection sur l'ensemble de ses sites pour protéger ses équipes et ses clients, tout en assurant la continuité de ses activités dans le respect le plus strict des règles de sécurité sanitaire.