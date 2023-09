CIS : déçu ?

(Boursier.com) — CIS recule de 0,4% à 9,22 euros ce vendredi, alors qu'après un 1er trimestre en recul de 9%, à taux de change constant, le 2ème trimestre du groupe a connu une croissance de l'activité de 7,7%. Ainsi, sur l'ensemble du semestre, le niveau d'activité est quasiment stable par rapport au 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 156,5 ME à taux de change constant (-0,3%) et 154,6 ME à données publiées (-1,6%). L'activité a été portée par les zones Afrique et Eurasie. En Afrique, le Groupe continue de bénéficier du dynamisme de certaines filiales, principalement en République Démocratique du Congo, en Mauritanie et en Algérie.

CIS poursuit également le développement de ses activités en Eurasie, notamment au Kazakhstan, autre implantation historique du Groupe à fort potentiel.

La zone Amérique enregistre, comme prévu, une baisse conjoncturelle de son chiffre d'affaires dans un contexte de renouvellement d'appels d'offres.

CIS a enregistré un EBITDA de 7,6 ME (-25,1% par rapport au 1er semestre 2022), soit une marge de 4,9% (en retrait de 1,3 pts à TCC). Après un exercice 2022 en forte croissance, porté par la montée en puissance de nouveaux contrats et un impact de change positif, plusieurs facteurs conjoncturels pénalisent les résultats de ce 1er semestre, notamment le contexte inflationniste et le décalage de procédures d'appels d'offre au Brésil.

Le Résultat Net consolidé s'élève à 1,9 ME et le Résultat Net Part du Groupe ressort à 2,2 ME après prise en compte d'un résultat financier de -1 ME dû à la dépréciation des taux de change (3,2 ME d'impact de change entre le S1 2023 et S1 2022).

La situation financière de CIS demeure solide avec des capitaux propres de 64,6 ME au 30 juin 2023 et une trésorerie de 52,6 ME.

Succès commerciaux et perspectives

CIS vient de remporter deux contrats majeurs, l'un au Kazakhstan d'un montant de 53 M$ sur 3 ans dans le Facility Management, et un autre dans un nouveau pays, la Guinée (Conakry), d'un montant de 82 M$ sur 3 ans dans son coeur de métier, la gestion de bases-vie. Ces succès commerciaux renforcent le portefeuille d'activité de CIS et permettent au Groupe de rester confiant sur ses perspectives d'évolution.

CIS reste également déterminé à saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de son coeur de métier et de l'élargissement de sa gamme de services...

Portzamparc parle de "déception sur le niveau de marge, qui reflète notamment les difficultés à répercuter l'inflation des coûts des produits et du personnel dans les contrats"..."Nous abaisserons nos prévisions de rentabilité après la réunion de présentation de ce matin" souligne l'analyste qui vise un cours de 12,30 euros en restantà l'achat.