CIS : consolide ses positions en Algérie, au Gabon et en Russie

(Boursier.com) — Le Groupe CIS vient de renouveler de nombreux contrats significatifs dans les secteurs miniers et pétroliers onshore et offshore, confirmant ainsi la confiance et la satisfaction de ses clients.

En Algérie, où le Groupe CIS est présent depuis près de 15 ans, sa filiale locale a renouvelé plusieurs contrats auprès d'acteurs pétroliers du secteur public et privé pour assurer la gestion de bases-vie situées dans la zone d'Hassi Messaoud. Les services portent sur des prestations de restauration, d'hôtellerie et de Facility Management.

Au Gabon, fort de la qualité des services effectués, CIS a renouvelé son contrat auprès d'un acteur pétrolier offshore de premier plan pour la gestion de deux rigs de forage pour une période de deux ans.

En Russie, où le Groupe opère depuis près de 30 ans, sa filiale locale vient de renouveler un de ses contrats majeurs portant sur la gestion hôtelière d'une des plus importantes mines d'or de Russie située dans Extrême-Orient russe.

"Ces multiples succès permettent à CIS de conforter ses positions dans ces régions à fort potentiel de développement dans les secteurs miniers et pétroliers" a commenté la direction..

Prochain communiqué le 20/01/2021, après bourse : Publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020.