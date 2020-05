CIS consolide ses positions dans le secteur minier au Kazakhstan

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Suite à un appel d'offres international, CIS annonce la signature d'un nouveau contrat majeur d'une durée de 3 ans avec un nouveau client, leader kazakhe dans le secteur minier.

Ce contrat porte sur deux mines d'or situées à l'Est du Kazakhstan. A compter du 1er juin 2020, la filiale kazakhe de CIS (CAC) assurera les services de restauration, d'hôtellerie, de maintenance et de traitement des déchets pour les 1500 résidents des deux bases-vie.

Régis Arnoux, Fondateur et Président Directeur Général de CIS, déclare : "Comme nous l'avons annoncé, nous bénéficions d'un pipeline solide d'appels d'offres. Ce second succès commercial au Kazakhstan illustre notre positionnement historique sur le pays, la forte reconnaissance du marché pour notre offre de services. L'offre digitale SystemONE, combinant services innovants et maximisation de la performance opérationnelle, est également un atout majeur et différenciant sur le marché."

Avec la signature d'un contrat communiqué le 11 mai dernier avec un Groupe russe majeur opérant dans des mines au Nord-Est du Kazakhstan et cette nouvelle annonce, CIS démontre une nouvelle fois sa position clé pour profiter du potentiel considérable du secteur minier.

