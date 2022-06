CIS : Caroline Flaissier est confirmée administratrice indépendante

(Boursier.com) — Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale de Catering International Services (CIS) a confirmé, ce 16 juin, la nomination de Caroline Flaissier comme administratrice indépendante. "Nous sommes très heureux d'accueillir Caroline Flaissier au sein du Conseil d'Administration et du Comité Stratégique de CIS. Son expérience à la direction de groupes de premier rang, son expertise dans le conseil stratégique à l'international et ses réseaux dans les domaines de la transition énergétique constitueront, j'en suis convaincu, des atouts supplémentaires pour alimenter notre vision stratégique et accompagner notre développement", souligne Régis Arnoux, Président et Fondateur du Groupe CIS.

Caroline Flaissier est Senior Client Partner Executive Search du cabinet de conseil international en gestion des talents et des organisations Korn Ferry. Elle était auparavant Directrice Générale d'Engie Entreprises & Collectivités en France, où elle a mené la transformation de l'entreprise et l'évolution de son modèle opérationnel vers des services innovants liés à la transition énergétique. Précédemment, Caroline Flaissier a passé 16 ans chez TotalEnergies où elle a occupé divers postes de direction, tant opérationnels que fonctionnels.