CIS annonce deux très importants contrats en Russie

(Boursier.com) — En Russie, où le Groupe CIS (Catering International Services) opère depuis près de 30 ans, sa filiale locale ACS vient de remporter deux exceptionnels succès commerciaux.

Le premier, auprès d'un très grand groupe minier, porte sur la gestion d'une base-vie de l'ordre de 7.000 résidents, durant la phase de construction des infrastructures de cette mine de cuivre et d'or. Ce contrat porte sur une durée minimum de 4 ans et se situe à proximité de Magadan et donc du cercle polaire arctique, dans une zone où les conditions climatiques et logistiques sont extrêmes.

Le deuxième projet porte sur des opérations de production pétrolière auprès d'un des plus grands Groupes pétroliers russes. Ce contrat porte sur la gestion de 50 sites distincts situés au centre de la Russie et représente 30% de sa production pétrolière avec une population de 20.000 résidents en rotation. "Ce succès est un nouveau cap majeur vu l'importance unique du challenge auquel CIS va être confronté", commente le management de CIS.

Ces deux nouveaux contrats, dont les démarrages se situent début de 2022, sont transformants pour le Groupe CIS et confirment sa stratégie.