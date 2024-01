CIS : accélération de la croissance au 4e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 de Catering International Services s'établit à 326,2 millions d'euros, en progression de +10,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice 2022 (+0,1% en données publiées).

Le démarrage réussi des deux contrats remportés en Guinée et au Kazakhstan au cours du 3e trimestre contribue pleinement à l'accélération de la croissance du 4e trimestre. Sur les 3 derniers mois de l'année, l'activité progresse ainsi de +25,6% à taux de change constant. L'impact des taux de change affecte l'exercice à hauteur de -32,9 ME. La tendance s'est infléchie en fin d'année (-14,1 ME au 4e trimestre, vs -16,9 ME au 3e trimestre).

Perspectives 2024

En 2024, CIS anticipe la poursuite d'une croissance soutenue à taux de change constant. Le Groupe entend, en effet, saisir les opportunités qui se présenteront pour renforcer ses implantations historiques et étendre son déploiement géographique sur de nouveaux territoires. CIS reste déterminé à saisir toute opération de croissance externe dans son coeur de métier.

Le groupe confirme son objectif d'être présent sur le marché français dans le secteur de la propreté à haute valeur ajoutée.