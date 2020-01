CIS a renoué avec la croissance organique en 2019

Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — Avec une activité en forte hausse au quatrième trimestre (+29,3% à 71,5 ME), le groupe CIS a renoué avec la croissance organique en 2019. Le chiffre d'affaires annuel atteint 265,7 ME contre 224,2 ME en 2018, représentant ainsi une progression de 18,5% à données publiées.

Hors acquisition des sociétés Alternativa et Beta et à taux de change constant, le chiffre d'affaires ressortirait en croissance de 11,5%. Depuis leur intégration dans les comptes dès le mois de mai 2019, Alternativa et Beta ont contribué à hauteur de 12,8 ME aux revenus consolidés. Au-delà de la dynamique commerciale soutenue dans les pays d'opération historiques, l'ouverture de nouveaux pays a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 2,9 ME.

Au regard de la dynamique enclenchée, CIS est confiant dans sa capacité à afficher sur l'exercice 2020 un rythme de croissance soutenu