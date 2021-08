CIS a réalisé sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 129 ME, en progression de +11,6%

CIS a réalisé sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 129 ME, en progression de +11,6%









Crédit photo © Catering International Services

(Boursier.com) — CIS a réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 129 ME, en progression de +11,6% à taux de change constant par rapport à la même période 2020.

Les impacts de change de -16,3 ME sont en diminution de plus de 40% sur le 2ème trimestre 2021. Sur la base des cours actuels ils devraient continuer à significativement s'atténuer sur les prochains mois.

Cette performance a été portée par un deuxième trimestre très dynamique, avec un chiffre d'affaires de 66,4 ME, en nette augmentation de +19,2% à taux de change constant par rapport au 2ème trimestre 2020.

"La montée en puissance de nos opérations ainsi que les nouveaux contrats ont permis de générer un chiffre d'affaires additionnel de plus de 20 ME sur le semestre. Cette dynamique confirme la bonne orientation des activités du groupe sur ses trois principaux moteurs de croissance, à savoir l'Amérique du Sud, l'Eurasie et l'Afrique" commente la direction.

Perspectives 2021, un environnement structurellement porteur

Fort d'un modèle agile et innovant, de considérations sociales et éthiques omniprésentes et grâce à l'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs, CIS se positionne comme un interlocuteur multiservices unique auprès de ses clients.

Dans un contexte encore marqué par la persistance des effets de la crise sanitaire, le Groupe CIS entend poursuivre son développement et renforcer sa présence dans ses zones d'implantations stratégiques.

Parallèlement, CIS analyse activement des possibilités d'acquisition de sociétés disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires, ou implantées dans de nouvelles zones géographiques.

Le Groupe demeure confiant dans sa capacité à générer une croissance de son activité en 2021 tout en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants.