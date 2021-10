CIS : 3ème trimestre en forte croissance de 12,7%

(Boursier.com) — Le Groupe CIS a enregistré sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 212,6 ME à taux de change constants, en progression de +11,9% par rapport à la même période 2020.

Ce niveau d'activité a été porté par un troisième trimestre en forte croissance, bénéficiant à la fois d'un impact positif de l'évolution des effets de change et surtout d'une dynamique commerciale particulièrement favorable. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 67,3 ME à taux de change constant et 68,2 ME à données publiées, en croissances respectives de +12,7% et +14,1% par rapport à la même période de l'exercice 2020.

Vitalité commerciale sur l'ensemble des zones d'implantations stratégiques du Groupe

Le Groupe a bénéficié de la montée en puissance de certains contrats et du gain de nouveaux contrats, pour un chiffre d'affaires additionnel de près de 30 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice.

La croissance a été forte en Amérique du Sud (+28% sur 9 mois), notamment au Brésil où le Groupe a su déployer de nouveaux services auprès de clients historiques. Dans la zone Eurasie (+20% sur 9 mois), CIS a remporté de nouveaux contrats intégrant des services innovants à forte valeur ajoutée pour les clients. En Afrique, le groupe a élargi ses implantations géographiques avec l'ouverture début août d'un nouveau pays, l'Ouganda, pays disposant d'importantes réserves de pétrole.