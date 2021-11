Circle a choisi Capgemini Invent pour créer une solution de mobilité électrique à quatre roues

(Boursier.com) — La start-up française Circle, experte en mobilité urbaine durable à quatre roues, annonce avoir choisi Capgemini Invent, la marque d'innovation, de conception et de transformation digitale du groupe Capgemini, pour créer une solution de mobilité électrique à quatre roues, sans station de recharge, destinée aux déplacements intra-urbains...

Avec Circle, les citadins disposeront d'un moyen éco-responsable, sûr et confortable pour se déplacer. Un premier prototype de ce véhicule sera exposé les 9 et 10 novembre à Londres lors de Move, le plus grand salon mondial de la mobilité. L'objectif est que la solution soit déployée à grande échelle dans plusieurs villes européennes d'ici janvier 2023.

Les équipes de Capgemini Invent accompagnent le développement et la mise sur le marché du véhicule : du cadrage du projet et de la conception de l'expérience utilisateur, à la définition et à la mise en oeuvre de la feuille de route fonctionnelle du service, en passant notamment par l'identification des partenaires clés. Cela inclut le choix des briques logicielles, la construction de la plateforme numérique, la création et la mise en oeuvre de la stratégie de marque, et la commercialisation auprès des opérateurs de mobilité.

Circle fonctionne avec un système de batteries amovibles qui peuvent être retirées manuellement et remplacées par des batteries pleines, avant d'être rechargée sur une plateforme logistique. Ce système innovant optimise notamment le coût du service et le taux de disponibilité des véhicules, qui ne doivent pas être immobilisées pour la recharge.

Eric Boullier, PDG et co-fondateur de Circle, explique : "Nous avons travaillé dès le début du projet avec nos futurs clients, les principaux opérateurs de mobilité mondiaux, pour mieux comprendre leurs besoins. Le soutien des équipes de Capgemini Invent a été fondamental pour toutes les étapes d'innovation, de conception et de création. Nous sommes très heureux de cette coopération."