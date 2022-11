CIOA victime d'une cyberattaque

(Boursier.com) — En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger l'intégrité des ressources du Groupe CIOA, les réseaux et systèmes informatiques du groupe font l'objet d'une cyberattaque, depuis le 10 novembre.

La cyberattaque affecte temporairement les opérations du Groupe CIOA dans le monde et, par mesure de précaution, le Groupe CIOA a déconnecté son réseau informatique et toutes ses applications le temps de ce week-end du 11 novembre, pour protéger ses clients, employés et partenaires.

Les investigations techniques ont conclu à une possible intrusion dans les bases de données de CIOA. Des analyses sont en cours pour déterminer les causes et le mode opératoire de l'attaque.

La Direction Informatique du Groupe CIOA s'est immédiatement entourée d'experts en cybersécurité pour mener les actions visant minimiser l'impact de cet évènement et sécuriser tous les accès et les comptes des utilisateurs de nos plateformes.

"Nos équipes informatiques sont pleinement mobilisées pour assurer le redémarrage sécurisé et progressif des services dès le lundi 14 novembre", indique le management qui poursuit : "Groupe CIOA s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes. Groupe CIOA remercie ses clients et partenaires pour leur compréhension et leur présente ses excuses pour la gêne occasionnée".