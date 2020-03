CIOA : un bon rythme en 2019

(Boursier.com) — Le Groupe d'ingénierie du développement en mode collaboratif, CIOA, a trouvé pleinement son marché sur le continent africain. L'export constitue ainsi 94% d'un chiffre d'affaires en croissance de 48,4%, à 11,56 millions d'euros en 2019.

L'efficacité de la formule économique se confirme avec des résultats qui s'améliorent d'année en année. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,82 ME en 2019 (1,12 ME l'année précédente). Le bénéfice net progresse à 1,42 ME, soit + 57,77%.

Ces chiffres sont obtenus avec un effectif resserré de 14 collaborateurs.

La croissance est portée par la cession de licences, qui assurent des revenus à long terme, tout en préservant des charges fixes maîtrisées. CIOA entend se positionner sur les immenses besoins de construction du continent africain avec son offre de Manufacturing as a Service (MaaS) dédiée à la construction, avec son concept de micro-usine BATI-FABLAB. Plusieurs importants contrats institutionnels sont en passe d'aboutir. En outre, avec une offre de solutions pré-packagées couvrant les besoins essentiels des gens des pays émergents (logement, infrastructure, entreprenariat, développement territorial), les licenciés CIOA assurent au Groupe un potentiel de croissance continue, sans nécessiter d'accroissement de structure. Enfin, la part de services fournis en direct diminue au profit du réseau des co-développeurs.

