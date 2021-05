CIOA regroupe toutes ses activités tertiaires et industrielles sur un même site

(Boursier.com) — Fort de sa croissance, due principalement à la montée en charge des activités de sa filiale immobilière (BATI-FABLAB), CIOA se relocalise en regroupant toutes ses activités tertiaires et industrielles sur un même site, idéalement situé à La Garde (83). "Le groupe profite de cette occasion pour recruter des entrepreneurs actifs dans ses 4 thématiques d'exercice (Entreprendre, se Loger, mieux Consommer, se Divertir) dans un contexte de coworking, ou ils jouiront du support de son vaste réseau et de ses outils mutualisés.

Ce ne sont donc pas moins de 6.000 m(2), en bordure de l'échangeur Toulon-Hyères, qui seront bientôt investis par le groupe, ses enseignes et un échantillon trié sur le volet d'entrepreneurs prometteurs. CIOA se prépare ainsi à répondre de façon optimale aux importants programmes immobiliers à venir, pour lesquels il a été sollicité" commente le management.

CIOA mise sur le rebond de l'activité d'après crise et la prise de conscience des entrepreneurs de la nécessité de se repositionner sur de nouvelles bases, incluant notamment leur mutation numérique, leur ouverture sur de nouveaux marchés, le networking, le collaboratif, tout ce qui nécessite formation et accompagnement.

Ainsi, le nouveau centre d'activités de CIOA offrira un environnement unique aux facilitateurs d'affaires oeuvrant dans les thématiques du groupe, fondamentales pour la société actuelle.

L'incubateur, LA FOURMILIERE, héberge pour des séjours courts, les facilitateurs des métiers du tertiaire.

La SALLE DE MARCHE forme, dans l'action, des négociateurs au service des fournisseurs des Marketplaces internationales de CIOA.

La RUCHE, le village de Tiny-Offices, offre un hébergement longue durée à des entreprises sélectionnées.

La formule de coworking industriel de L'ATELIER donne la possibilité aux entrepreneurs qui désirent s'adapter à la construction industrielle et hors site de se lancer dans la dynamique de BATI-FABLAB.

Le nouveau Centre d'activité de CIOA ouvrira ses portes le 1er Juin 2021.

CIOA envisage de dupliquer de tels centres en France et à l'étranger, sous licence.