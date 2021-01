CIOA est parvenu à contenir le recul du chiffre d'affaires

CIOA est parvenu à contenir le recul du chiffre d'affaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CIOA annonce un chiffre d'affaires 2020 de 11,08 ME contre 11,72 ME pour l'exercice 2019. Les disponibilités du groupe s'établissent au 31 décembre 2020 à 5,7 ME.

La mise à l'arrêt des chantiers programmés à l'export, conséquence de la crise sanitaire, a conduit la société à repositionner une partie de ses activités sur l'hexagone. Ainsi, la part des revenus domestiques est passée de 10 à 30%.

Cette part devrait continuer à progresser avec le lancement en cours de lignes de produits spécialement dédiées au marché national, notamment dans le secteur du bricolage pour le marché du retail. Les capacités industrielles de BATIR sont là mises à profit.

CIOA a levé 500 000 Euros à l'occasion d'une campagne de financement participatif qui a réuni 852 prêteurs.