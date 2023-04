CIOA : Accord de coopération stratégique avec la ville de Tangshan en Chine

(Boursier.com) — A l'occasion de sa récente venue en France, le Comité de District de Fengnan de la Ville chinoise de Tangshan (Province d'Hebei) et CIOA ont signé un accord-cadre pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les entreprises du district et les entreprises francophones.

Cette région de Chine est la championne nationale dans ces industries clés : céramique, sidérurgie, matériaux de construction, machines-outils et engins de chantier...

Dans le cadre de cet accord, CIOA déploiera une Marketplace "Tangshan to France" dédiée aux opportunités commerciales, d'investissements et de partenariats offertes par les opérateurs économiques de la province d'Hebei aux entreprises francophones.

De part et d'autre, CIOA et le Comité de District de Fengnan, assureront la validation et la sécurisation des transactions, des services de traduction, de facilitation et de réceptif aux entreprises de chaque partie.

"C'est un exemple de coopération publique-privée pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale pour les deux parties." a déclaré M. Lionel LUCIDE, Directeur général du Groupe CIOA.

Pour M. Huo Qiang, Directeur des investissements du Comité de District de Fengnan. "Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Groupe CIOA pour promouvoir la coopération économique et commerciale, renforcer l'innovation et l'investissement, et explorer de nouvelles opportunités de croissance pour le district de Fengnan et la ville de Tangshan."