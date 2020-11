CIOA accompagne l'ADAPEI de Loire Atlantique

(Boursier.com) — CIOA accompagne l'ADAPEI de Loire Atlantique pour fabriquer des masques avec les personnes handicapées. Ce nouveau contrat avec l'association l'ADAPEI-44, dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, vient consolider les actions initiées avec l'APAJH du Nord et l'ADAPEI-15 du Cantal pour relocaliser, en France, la production de masques chirurgicaux et FFP2. Si la pénurie de masques de la première vague de l'épidémie du Covid-19 est réglée, la quantité de masques en provenance de Chine reste considérable, alors que les Autorités de Santé anticipent une crise dans la durée. L'offre de CIOA vise à équiper les organisations - dont la vocation est de créer du travail pour les publics en difficulté - de micro-usines simples à déployer, pour produire localement des masques chirurgicaux et FFP2.

D'une capacité de 40 à 100 millions de pièces par an, ces petites unités modulaires donnent du travail à une trentaine de personnes et assurent un retour sur investissement sur 1 an. CIOA étudie pour l'ADAPEI de Loire Atlantique l'implantation d'une unité de production d'une capacité nominale de 10 millions de masques chirurgicaux, constituée de plusieurs modules pour assurer de l'emploi pour une dizaine de travailleurs et un encadrant technique. L'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) de CIOA s'adresse à tous les domaines pour la production de tout bien dans une prestation intégrée qui couvre la conception, la fabrication des équipements par les industriels de son écosystème, leur mise en service, l'approvisionnement en matières premières ainsi que la numérisation de l'activité.