Cintas dope ses prévisions

(Boursier.com) — Cintas , spécialiste américain de la production d'uniformes, de matériel de sécurité et d'hygiène, a annoncé une révision en hausse de ses perspectives 2022, après un solide deuxième trimestre fiscal. Sur le T2 2022, clos fin novembre, le groupe a réalisé des revenus de 1,92 milliard de dollars, contre 1,76 milliard un an plus tôt. La croissance organique a été de 9,3%. Le bénéfice opérationnel s'est amélioré à 381 M$. Le bénéfice net a été de 295 M$, pour un bpa dilué de 2,76$. Le consensus était de 2,65$ de bpa trimestriel ajusté pour 1,9 milliard de dollars de facturations. Les revenus de l'exercice sont désormais anticipés entre 7,63 et 7,7 milliards de dollars. Le bpa est attendu entre 10,7 et 10,95$.