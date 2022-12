Cinéma : "Avatar: The Way of Water" 'déçoit', le titre Disney chute

(Boursier.com) — Disney a fini en net repli hier à Wall Street, les investisseurs sanctionnant les débuts jugés 'décevants' du nouvel 'Avatar'. "Avatar: The Way of Water" a offert au réalisateur James Cameron son premier week-end de lancement à plus de 100 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis mais le marché tablait sur 170 M$. Le film, qui dure plus de 3 heures, a par ailleurs engrangé plus de 300 M$ de revenus à l'étrangers.

Le film a également enregistré plus de 48,8 millions de dollars de ventes mondiales de billets IMAX au cours du week-end, établissant un nouveau record pour un WE de lancement en décembre. Il s'agit également du deuxième lancement IMAX la plus rentable de l'histoire (l'"Avatar" original est le premier sur la liste), puisque 11,2% de l'ensemble des cinéphiles ont choisi de voir le film sur des écrans IMAX.

Malgré tout, cette sortie en demi-teinte a fortement pesé sur le cours de Disney hier soir puisque la valeur a fini en baisse de près de 5%, au plus bas depuis mars 2020. Les titres IMAX, AMC Entertainment et Cinemark ont également été chahutés.

"Avatar", film le plus rentable de tous les temps

L'original "Avatar", sorti en 2009, n'avait engrangé que 77 M$ de revenus lors de son week-end d'ouverture avant d'atteindre 2,74 milliards de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps. Selon la plate-forme d'analyse du box-office EntTelligence, la suite devrait suivre des tendances similaires. La soirée d'avant-première et le jour J n'ont représenté que 53% des ventes pour le week-end de lancement - un signe positif pour le succès à long terme, car cela suggère que le film n'est pas "préchargé" et pourrait avoir un intérêt soutenu au fil du temps. Tout ce qui est inférieur à 70% est un indicateur fort de succès durable potentiel, souligne la plate-forme.